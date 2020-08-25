شاهد .. أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

علق محمود علاء نجم خط دفاع الفريق الأول لنادى الزمالك على تمديد عقده مع الفريق الأبيض حتى عام ٢٠٢٤ عبر حسابه على "انستجرام".







ونشر محمود علاء صورة له برفقة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى وعلق قائلًا"أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك".





وتابع "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجة على وجه كل زملكاوى ❤️🏹".







أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤.





