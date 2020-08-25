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رياضة

شاهد .. أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:16 م
محمود علاء
محمود علاء
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محمد بدران

علق محمود علاء نجم خط دفاع الفريق الأول لنادى الزمالك على تمديد عقده مع الفريق الأبيض حتى عام ٢٠٢٤ عبر حسابه على "انستجرام".


ونشر محمود علاء صورة له برفقة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى وعلق قائلًا"أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك".


وتابع "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجة على وجه كل زملكاوى ❤️🏹".


أعلن  أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء  حتى عام ٢٠٢٤.


يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة. 


ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس في الجولة الـ ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.


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