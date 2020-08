شاهد .. أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

View this post on Instagram

أتشرف بإستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدى مع نادي الزمالك وأشكر المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي وشكر كبير لجمهور نادي الزمالك وأتمني أن أكون عند حسن ظنكم وأعدكم جميعا بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البهجه علي وجه كل زملكاوى ❤️🏹