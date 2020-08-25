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أخبار العالم

إعلام عبري: نتنياهو يتواجد في فندق بالقرب من الحدث الأمني على حدود لبنان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت القناة "13" العبرية بأن الحدث الأمني بشمال إسرائيل يدور بينما يقضي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجازة في أحد الفنادق قرب مكان الحدث.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حالة الاستنفار عند الحدود مع لبنان مقابل مارون الراس.

وبحسب "العربية"، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أمني عند الحدود مع لبنان.

وطلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء في المنزل وإطفاء الأنوار.

وأغلق جيش الاحتلال كافة المحاور الحدودية مع لبنان.

وأوضحت العربية أن الجيش الإسرائيلي وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة، وبدأ بعمليات تمشيط للتأكد من زرع عبوات ناسفة.

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