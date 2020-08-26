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رياضة

شوبير: الأهلي قوة مصر الناعمة.. والدوري محسوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:24 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
ساند الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي عقب الهزيمة التي تلقاها من منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.
وقال أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": " الأهلي هو قوة مصر الناعمة .. وسيظل النادي الأهلي".

وتابع:" أتعجب مما يحدث في الوقت الحالي عقب هزيمة النادي الأهلي ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الأهلي هو صاحب الدوري المصري لهذا الموسم".

وأوضح أحمد شوبير أن حسام عاشور أصبح خارج حسابات القلعة الحمراء، بالإضافة إلي انتقال أحمد فتحي إلي صفوف بيراميدز بصفة نهائية .

وأتم: "رمضان صبحي أغلي لعيب في تاريخ النادي الأهلي ومجلس الإدارة لم يقصر في التفاوض معه ولكن تتمركز القصة في المقابل المادي الذي عُرض عليه من نادي بيراميدز".
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