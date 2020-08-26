صاحب الصوت الذهبي.. أصالة تهنئ حسين الجسمي بعيد ميلاده.. شاهد

هنّأت الفنانة أصالة صديقها الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أصالة صورة لحسين الجسمي وعلقت عليها قائلة "كلّ سنة وحبيبي الصّديق أخي الغالي حسين الجسمي صاحب الصّوت الذّهبي .. والشّعور الّذي يحلّق بنا حدّ السّحاب .. ياصاحبي مهما ابتعدت ، والغالي المُحترم ، كلّ سنه وأنت بألّف خير ودائمًا أنت الإسم الّذي يسمو ويحفر مكانته بالتّاريخ ، كلّ سنه وأنت الخير للقلب والرّوح .. ومُداوي الجراح . #أصاله ".





وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 8 ملايين و221 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.





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أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.



