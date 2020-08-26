أول رد لـ دكتورة آداب المنصورة المحالة للتحقيق في واقعة التلاعب بأوراق الامتحانات

علّقت الدكتورة أسماء الجيوشي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، على التهمة المنسوبة لها بخصوص التلاعب بأوراق الامتحانات.





وقالت إنها تقدّمت للنيابة العامة، قسم أول المنصورة ، ببلاغ ، ضد عميد الكلية بصفته وشخصه ، والدكتور "محمود ا" بصفته وشخصه ، والدكتور "وائل ا" ، و "إقبال م" ، والدكتورة" أسماء ا" أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم ، في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام.





وأضافت الدكتورة أسماء ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص السالف ذكرهم ، حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها؛ لمحاولة إخفاء الحقيقة، مؤكدة :" أن النيابة العامة قامت بسرعة فتح التحقيق فور تقدمي بشكوتي ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعاءهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغي ضدهم".





وتابعت الجيوشي، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سُمعتي وسُمعة أسرتي.





وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد قرّر إيقاف الدكتورة أسماء الجيوشى، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام.