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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتصدر تريند جوجل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:01 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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سعيد فراج
تصدّرت أغنية بالبنط العريض حسين الجسمي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد النجاح الكبير الذي حققته وحصدها ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وردود الفعل الإيجابية التي جاءت عليها في مختلف الدول العربية. 

وحققت أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي 15 مليونًا و600 ألف مشاهدة بعد مرور أقل من أسبوعين على طرحها. 

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".

بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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