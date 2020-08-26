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أخبار العالم

4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الصحية في روسيا إعلانها اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16683 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي المصابين 970865 مصابًا.




وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء إن 6403 شخصا غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصًا.


وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.


وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 مليون شخص فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.
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