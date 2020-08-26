3 مناقشات علمية لكلية العلوم الزراعية بالعريش في رحاب جامعة عين شمس

وضمت لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم كل من:الدكتور صلاح محمود سعيد مقلد أستاذ الاقتصاد الزراعي، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس ، والدكتور خيري حامد العشماوى أستاذ الاقتصاد الزراعي، قسم الاقتصاد الزراعي، المركز القومي للبحوث ، والدكتور رجب محمد حفنى أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار رئيس جامعة العريش ، والدكتور رياض إسماعيل مصطفي أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية العلوم الزراعية بالعريش ، والدكتور محمد أحمد السيد أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد، ووكيل كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش .كما عقد الامتحان التأهيلي للباحث أحمد فؤاد إبراهيم نوفل المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم وتتكون اللجنة من:- الدكتور محمد كامل ريحان أستاذ الاقتصاد الزراعي– كلية الزراعة – جامعة عين شمس ، والدكتور رجب محمد حفني أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار رئيس الجامعة العريش ، و الدكتور على عبد الخالق السباعى أستاذ كيمياء المبيدات وسمية البيئة بالكلية الزراعه بالعريش ، و الدكتور ممدوح مصطفى كمال أستاذ التصنيع الغذائي بكلية الزراعه بالعريش ، و الدكتور مروان مصطفى حسن أستاذ الاجتماع الريفي المساعد وعميد كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش ، والدكتور عزت رشاد مرزوق أستاذ الأراضي والمياه المساعد وعميد معهد الدراسات البيئية بالخربه جامعة العريشى، والدكتور هانى محمد سامى حسن أستاذ الزينة المساعد ووكيل كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش.كما تم عقد الامتحان التأهيلي للباحث سيد صلاح العجوز المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم، وضمت اللجنة من: الدكتور صلاح محمود سعيد مقلد أستاذ الاقتصاد الزراعي– كلية الزراعة - جامعة عين شمس ، و الدكتور رياض إسماعيل مصطفى رضوان أستاذ الاقتصاد الزراعى وعميد الكلية الزراعة بالعريش ، والدكتور على عبد الخالق السباعى أستاذ كيمياء المبيدات وسمية البيئة بكلية الزراعة بالعريش ، و الدكتور محمد دياب الديب أستاذ الفاكهة بكلية الزراعه بالعريش ، والدكتور عزت رشاد مرزوق أستاذ الأراضي والمياه المساعد وعميد معهد الدراسات البيئية بالعريش ، والدكتزر محمد عبد الشافى محمد أستاذ علوم الأغذية المساعد ورئيس قسم علوم تكنولوجيا الاغذية والالبان بكلية الزراعه بالعريش، و الدكتور محمد أحمد السيد أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد، ووكيل كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش .اقرأ ايضا: