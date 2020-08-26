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حوادث

الساعة بـ 1500 جنيه.. ضبط 5 فتيات ليل يستقطبن الرجال في الشيخ زايد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 5 فتيات ليل بتهمة ممارسة الدعارة، وعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام في أحد شوارع مدينة الشيخ زايد.


معلومات وردت لمباحث الآداب بالجيزة، أكدتها التحريات، أفادت بقيام عدد من الفتيات بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام من خلال استيقاف السيارات والتعرف على الرجال في الشارع بمنطقة الشيخ زايد.


وجهزت مباحث الآداب حملة لضبط المتهمات حال تواجدهن في المنطقة، حيث تم ضبط 5 فتيات، وتبين أنهن على علاقة براقصة في ملهى ليلي وأنها تساعدهن في عرض أنفسهم على راغبي المتعة الحرام.


وكشفت التحريات قيام الفتيات بعرض أنفسهن لممارسة الدعارة مقابل 1500 جنيه في الساعة، عن طريق التقابل مع الرجال والاتفاق معهم ثم الذهاب معهم.


تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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