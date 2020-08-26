سنفقد السيطرة.. تحذير خطير من رئيس الوزراء اللبناني بشأن فيروس كورونا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب: "إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لدينا بالوتيرة نفسها سنفقد السيطرة على الوباء".





وأضاف دياب: "أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا".









وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الثلاثاء إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.





وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز المملوكة للسعودية، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان.





وقال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المصرف يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا.





وتابع المصدر أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار.





وقدرت مصادر أخرى في يوليو أن الاحتياطيات بلغت حوالي 18 مليار دولار قبل الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودي بحياة أكثر من 180 شخصا وسبب دمارا في أجزاء شاسعة في المدينة.