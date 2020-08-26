عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.. أستاذ علوم سياسية: الصينيون يرون أنه نقلة نوعية للعلاقات في المنطقة

قالت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف وخبيرة فى الشئون الآسيوية ، إن العلاقات بين مصر و إن العلاقات بين مصر و الأردن علاقات متشعبة نظر لأنهما أهم دولتين فى المنطقة، مشيرة إلى أنهما أول دولتين أقامتا معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي، فكان هناك دائما تنسيق المواقف بين الجانبين.









وأضافت "نادية"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك تنسيقا بين الجانبين المصرى والأردنى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وثوابتها والالتزام بالقرارات الشرعية الدولية.









وأوضحت أن تلك الفترة تعتبر فترة حساسة ومختلفة، لافتة إلى أنه من خلال متابعتها للصحافة الأمريكية والصينية، فالصين يرون أن القمة الثلاثية (الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي) نقلة نوعية للعلاقات فى المنطقة بين الدول الثلاثة.









وأكدت أن الجانب الصيني مهتم بتأثير القمة الثلاثية التى عقدت على ملف العلاقات مع الجانب الإيرانى حتى، متابعة أن الجانب الأمريكي مهتم بأثر تلك القمة على تقييد النفوذ الإيراني.









وأشارت إلى أن أحد التحليلات ذكر أن محاولة تراجع النفوذ الإيراني فى الداخل العراقي هو أحد الأسباب التقارب الأردني العراقى فى الفترة الأخيرة وهو مشروع إمداد خط أنبوب النفط، والذي سيمتد من مدينة البصرة فى العراق إلى ميناء العقبة فى الجانب الأردنى، ولكن ما يعيق تنفيذ هذا المشروع هو وجود بعض الطائرات الموالية للجانب الإيراني فى البرلمان العراقى.



