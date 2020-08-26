بينهم ٨ أطفال.. ضبط ١٩ شخصا لممارستهم أعمال التسول فى بولاق الدكرور والطالبية

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملة أمنية مكبرة بدائرتى قسمى شرطة "بولاق الدكرور، الطالبية" بمحافظة الجيزة، استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم 8 أطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة للاستفادة المادية والتربح من خلالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.