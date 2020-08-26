بينهم ٨ أطفال.. ضبط ١٩ شخصا لممارستهم أعمال التسول فى بولاق الدكرور والطالبية





أسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم 8 أطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة للاستفادة المادية والتربح من خلالهم.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.