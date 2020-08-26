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فن

ميوزيك أوورد تحتفل بعمرو دياب.. وأماكن السهر تواصل تصدر التريند

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:06 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
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شروق ابراهيم
احتفلت الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أوورد" العالمية على موقع "فيس بوك" بالنجم الكبير عمرو دياب بالتزامن مع إطلاق كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".


ووصفت" ميوزيك أوورد" عمرو دياب بالأسطورة الحية، مشيرة إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة منذ طرحها.


وأضافت أن الهضبة قدم أولى مفاجآته لجمهوره هذا الصيف بإطلاق الكليب الذي شاركت فيه النجمة دينا الشربيني.


من ناحية أخرى، ما زالت "أماكن السهر" تحتل المركز الأول في تريند مشاهدات موقع "يوتيوب"، محققة ٣ ملايين مشاهدة في ٤٨ ساعة فقط،  بينما حققت الأغنية ٣ ملايين ونصف المليون مشاهدة على موقع "فيس بوك".


أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد نجار.
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