علي ربيع يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". على ربيع الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









ونشر علي ربيع صوره مع محمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة ".









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يذكر أن آخر أعمال علي ربيع "صباحية مباركة يا عريس" بداية من أول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.









مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.









المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.