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تعليم

جامعة بنها: الإدارية العليا أيدت قرار مجلس التأديب بمعاقبة أستاذ لرفضه عرض مؤلفه على القسم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قرر مجلس التأديب بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة مجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بتوجيه اللوم إليه لرفضه عرض المؤلف الدراسي الخاص به على القسم المختص للحصول على الموافقات اللازمة.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم أن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وجه اللوم إلى الدكتور "ن. ع." أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، لمخالفته قرار مجلس الكلية وقواعد نظام الكتب الجامعية حيث قام بعرض مؤلفه الدراسي على الطلاب للبيع، دون عرض المحتوى على رئيس القسم لاعتماده.

وأضاف بيان الجامعة أن الواقعة ترجع إلى عام 2011 وتم توقيع عقوبة اللوم على الأستاذ الجامعي بناء على ما ورد خلال تحقيقات الجامعة في الواقعة وقام المشكو في حقه بالطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت في حكمها الصادر امس، قرار مجلس تأديب الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم عليه.

وأوضح البيان أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة، من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمساءلة وأن مثل هذه الأفعال فردية، ولا تمثل من قريب أو بعيد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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