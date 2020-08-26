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فن

رايح يقنع ميسي.. كريم قاسم يشعل السوشيال ميديا من برشلونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان كريم قاسم عدة صور له من برشلونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم قاسم على الصور قائلا " Barcelona".

وحازت الصور إعجابًا كبيرًا من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي :

رايح يقنع ميسى - ايه اخبار المظاهرات هههه - منور

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يذكر أن كريم قاسم قد نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا_مش_عيب. وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.


وأحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان ومسلسل مملكة إبليس على شاهد والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريبًا، ومؤخرًا عرض له فيلم ليل خارجي والفيلم العالمي سواح على NETFLIX.

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Barcelona 🇪🇸 🙏 😍

A post shared by Karim Kassem (@karimkassem86) on

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