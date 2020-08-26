بعد إسرائيل والسودان والبحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قادما من البحرين؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.





وتأتي زيارة بومبيو إلى الإمارات ضمن الجولة التى يقوم بها الى منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام والتي تستغرق 5 أيام.





ووصل بومبيو إلى البحرين مساء أمس قادما من السودان، بعد زيارة اسرائيل، وتتمحور جولته حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والدولة العبرية.





وجاءت الزيارة بعد أكثر من أسبوع على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات الذي يهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.





وقبل قليل، نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ذكر فيها أنه ناقش مع ولي عهد البحرين وحدة دول الخليج في مواجهة إيران.





وكتب بومبيو في تغريدته :"التقيت اليوم ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة وناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".



