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توك شو

الحقوا اشتروا.. بداية الأوكازيون الصيفي للمرة الـ2 لمدة شهر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:53 م
أيمن حسام الدين،
أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين
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فرح علاء الخولي
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن فترة التصفية الموسمية أو ما تعرف بالأوكازيون السنوي مهمة جدا للمواطن ليلبي أغلب احتياجاته من كل المنتجات بأسعار معقولة وأقل من الأسعار التي تكون متواجدة طوال العام بعيدا عن فترة الأوكازيون.

وتابع أيمن حسام الدين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم بدء العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفي لمدة شهر، إن الأوكازيون يكون منفعة متبادلة بين التاجر والمستهلك، موضحًا أن التصفية السنة ديه مميزة لأن نسب الخصومات عالية جدًا لتنشيط حركة البيع والشراء.

وأوضح أن هناك بعض التجار وصل الأوكازيون لديهم لـ60% فيما أكثر، وكانت تبدأ التصفيات من 10%،  وهذا تنشيط عجلة الاقتصاد والحركة التجارية خاصة بعد فترة الركود التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن انطباعات المواطنين على الأوكازيون كانت جيدة، ولكن هذا لا يمنع حدوث بعض المخالفات والتخفيضات الوهمية وغيرها ولكن تم التعامل مع تلك المخالفات على الفور وبصرامة.
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