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رغم تسجيل 147 ألف طالب بالمرحلة الأولى.. التظلمات تجبر التعليم العالي على مد فترة تنسيق المرحلة الأولى للغد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

بسبب التظلمات.. التعليم العالي تقرر مد فترة التنسيق للغد
147 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً  غد الخميس الموافق  27/8/2020.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.


وفي سياق متصل أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 147 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.


وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الغد. 


كما أوضح  عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أقد أكد أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بعد 3 أيام من انتهائها يوم 26 اغسطس، مشيرا إلى أنه خلال العام نتيجة المرحلة سيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية.
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