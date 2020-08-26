لأول مرة منذ أبريل الماضي.. السعودية تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية 1068 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أقل إحصائية تسجلها المملكة منذ الثامن عشر من أبريل الماضي.





وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ 310836 حالة، من بينها 22136 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، بجانب 1601 حالة حرجة.





كما كشفت الوزارة عن تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي اليوم 284945 حالة.





وأوضحت الوزارة ان عدد الوفيات بلغ منذ إنتشار الفيروس وحتي الأن 3755 حالة، بعد إضافة 33 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتةً إلى أنه تم إجراء (58.467) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.