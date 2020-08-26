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أخبار العالم

تدريبات عسكرية تركية أمريكية في شرق البحر المتوسط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن إجراء سفينتين عسكريتين تركيتين تدريبات عسكرية مع مدمرة أمريكية في شرق البحر المتوسط. 

وقالت الدفاع التركية على تويتر: "الفرقاطة التركية +تي سي جي بارباروس والسفينة الحربية +تي سي جي بورغازادا+ أجرتا  تدريب عسكري مع المدمرة الأميركية +يو إس إس وينستون إس تشرشل+". 

من ناحية اخرى، أفادت وسائل إعلام يونانية، انطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا في مياه شرق المتوسط.
 
ووفقا لصحيفة "اكثميريني" اليونانية، ذكرت تقارير أمس، الثلاثاء، أن اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا ستجرى تدريبات جوية مشتركة غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإجراء مناورات بحرية خاصة بها، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.
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