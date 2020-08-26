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مرأة

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت النجمة أنغام  صورة جديدة لها، تروج من خلالها لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك "، حيث نشرت البوستر الخاص بها، من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".

وظهرت النجمة أنغام، بإطلالة انيقة ومميزة، خطفت بها الانظار، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة و مكشوف الصدر والاكتاف به بعض الألوان المبهجة. 

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

وكتبت أنغام  : يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة #بحبك_وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الرسمي على #TikTok
بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة
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