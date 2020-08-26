AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي: ستُفرض رسوم على الراسبين بغير عذر مقبول | فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:03 م
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الطلاب الراسبين بالجامعات سيتم فرض رسوم عليهم إذا لم يكن لديهم عذر مقبول لانه لم يتقدم للامتحان .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الطالب إذا قبل العذر الخاص به ودخل الامتحانات السنة التالية سيقوم بدفع جزء من تكلفته الحقيقية التي تتكفل بها الدولة لتعليمه.

وأوضح عبدالغفار ، أن الطالب إذا أراد عدم الدفع في السنوات القادمة عليه النجاح في الامتحانات وهذا سيتم تطبيقه العام المقبل.

وتابع: الطالب يدفع رسوما تعتبر جزءا مما تتحمله الدولة لتعليم الطلاب تعليما مجانيا لافتا إلى ان  الراسب بسبب تقصيره يدفع رسما مقابل إعادته للسنة الدراسية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة عن شمس: تعليمات مهمة بشأن تقديم أعذار دخول امتحانات الفرق النهائية

لطلاب الثانوية العامة.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط

فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة

تعرف على مصروفات الخدمات التعليمية للراسبين والمُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات

الحكومة: إضافة كلية الطب إلى كليات جامعة حورس.. تخصيص قطعتين بأرض المعارض بمدينة نصر ومكتبة الإسكندرية بـ6 أكتوبر لاستخدامهما في عدة مشروعات.. فرض رسم على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة

التعليم العالي تكشف عن فئة الطلاب المستثناة من دفع رسوم الرسوب في الجامعات

ترشيحاتنا

في منتهى الخطورة على الأطفال.. استشاري علاقات أسرية يحذر من "بابجي"

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

اغتصاب طفلة.. جريمة جديدة للحوثيين تهز أركان المجتمع اليمني

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

الخطر قائم.. متحدث الحكومة: أعداد مصابي كورونا اليوم تتجاوز 200 حالة.. فيديو

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تظهر بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

أبيض x أسود.. أنابيلا هلال بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة