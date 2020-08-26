التعليم العالي: ستُفرض رسوم على الراسبين بغير عذر مقبول | فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الطلاب الراسبين بالجامعات سيتم فرض رسوم عليهم إذا لم يكن لديهم عذر مقبول لانه لم يتقدم للامتحان .





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الطالب إذا قبل العذر الخاص به ودخل الامتحانات السنة التالية سيقوم بدفع جزء من تكلفته الحقيقية التي تتكفل بها الدولة لتعليمه.





عبدالغفار ، أن الطالب إذا أراد عدم الدفع في السنوات القادمة عليه النجاح في الامتحانات وهذا سيتم تطبيقه العام المقبل. وأوضحإذاأراد





وتابع: الطالب يدفع رسوما تعتبر جزءا مما تتحمله الدولة لتعليم الطلاب تعليما مجانيا لافتا إلى ان الراسب بسبب تقصيره يدفع رسما مقابل إعادته للسنة الدراسية.







