محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من وزارة المالية لتفعيل مشروع التحول الرقمي

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء وفدا من وزارة المالية "قطاع الحسابات و المديريات المالية" .





وحضر اللقاء المسئولون بالمديرية المالية بالمحافظة وذلك بمناسبة الاننهاء من برنامج الموارد البشرية، والبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج ميكنة المخازن بالمحافظة ضمن مشروع التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء من خلال مجموعة من التطبيقات لميكنة الاعمال الادارية والروتينية بالمحافظة.





يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة في تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوي القومي.





كما حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد.





كانت محافظة جنوب سيناء بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في جميع المصالح الحكومية واتخذت خطوات جادة في التدريب وإدخال تلك المنظومة حتي تم تنفيذها علي أرض الواقع .



