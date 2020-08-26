نيكول سابا تتغيب عن عزاء مدير أعمالها.. وهيثم شاكر وهاني محروس أول الحاضرين

تغيبت الفنانة نيكول سابا عن حضور عزاء مدير أعمالها وائل المصري، والمقام في قاعة مناسبات كنيسة الباتروناج بمنطقة مصر الجديدة.





وحرص عدد من النجوم على التواجد ليتلقى العزاء منهم الفنان هيثم شاكر والمنتج هاني محروس، اللذين كانا أول الحاضرين.

وكانت قد نعت الفنانة نيكول سابا، مدير أعمالها وائل المصري، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد وائل المصري".

وتابعت: أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله و عائلته.. عائلتي الثانية.. آمين ، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك.