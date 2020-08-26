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فن

قريباً مطربة مصر.. أحلام تروج لأغنية أنغام الجديدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرصت الفنانة أحلام على الترويج لأغنية أنغام الجديدة، ونشرت أحلام مقطعًا من الأغنية من خلال حسابها الشخصي بإنستجرام.

وكتبت أحلام معلقة على الفيديو: "قريبًا مطربة مصر.. كلنا بنحبك ..انغام الاولى".

وكانت النجمة أنغام روجت لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك " ونشرت البوستر الخاص بها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت أنغام  : يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة #بحبك_وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الرسمي على #TikTok.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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