قريباً مطربة مصر.. أحلام تروج لأغنية أنغام الجديدة

حرصت الفنانة أحلام على الترويج لأغنية أنغام الجديدة، ونشرت أحلام مقطعًا من الأغنية من خلال حسابها الشخصي بإنستجرام.





وكتبت أحلام معلقة على الفيديو: "قريبًا مطربة مصر.. كلنا بنحبك ..انغام الاولى".





وكانت النجمة أنغام روجت لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك " ونشرت البوستر الخاص بها من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وكتبت أنغام : يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة #بحبك_وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الرسمي على #TikTok.





من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.



