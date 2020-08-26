مهرجان عمان يعلن عن مشاريع الأفلام الفائزة بجوائز منصته

أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي عن منح تطوير الأفلام لدورته الإفتتاحية التي تقام خلال الايام الحالية جوائز منصته.









ففي فئة المشاريع قيد التطوير (للمشاريع الأردنية): جائزة Slate - معدات إضاءة وإكسسوارات كاميرا بقيمة ١٥ ألف دولار أميركي -الأردن لـ "عايشة" لعائشة الشمايلة ومن إنتاج بتول إبراهيم؛ استخدام مرافق الكلية الأسترالية للإعلام SAE في عمّان بقيمة ١٤ ألف دولار أمريكي أيضًا لـ "عايشة"؛ ٧،٥٠٠ دولار أميركي - الأردن لـ "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد ومن إنتاج رولا الناصر وأسيل أبو عيّاش؛ إقامتان للإرشاد من المنظمة الأميركية للفنون Film Independent لــ "وإليه يرجعون" لأحمد اليسير و"حتى يتنفس البحر" لزين الدريعي ومن إنتاج علاء الأسعد؛ استشارات لتطوير النص من صندوق الحكايا (TaleBox) - الأردن لــ "المشاع" لفراس الطيبة؛ خدمات استشارية للإنتاج المستدام في مرحلة التطوير من Greener Screen – الإمارات العربية المتحدة أيضًا لــ "المشاع".





في فئة المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج (للمشاريع العربية): تصميم الصوت وإعادة التسجيل بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي في إستونيا لـ"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان ومن إنتاج آية وحوش (الأردن)؛ ٧،٥٠٠ دولار أمريكي - الأردن لــ "واصلة" لرين رزوق (لبنان)؛ خدمات تصحيح الألوان بقيمة ٧ آلاف دولار أميركي - الأردن لــ " بيت هناك.. سينما هنا.." لنضال الدبس ومن إنتاج مصطفى يوسف (سوريا/مصر)؛ مشاركة في منتدى الأفلام – منصة ما بعد الإنتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد لــ "اللوتري" لكارولين كامل ومن إنتاج مي سعد (مصر).

