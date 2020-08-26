القضاء الأمريكي يؤيد طرد رومان بولونسكي من أكاديمية الأوسكار

وتأتي هذه النكسة كخطوة إضافية في نأي هوليوود بنفسها عن المخرج الذي فر من الولايات المتحدة قبل حوالي 40 عاما، بعدما اتهم بممارسة الجنس مع قاصر.







وهرب بولونسكي، البالغ مع العمر الآن 83 عاما، من الولايات المتحدة، قبيل محاكمته، بعد اعترافه بممارسة الجنس مع طفلة عمرها 13 عاما.











ورأت القاضية ماري ستروبل في قرارها أن إجراء الأكاديمية "مبرر" في إقصاء بولونسكي عن صفوفها. وأوضحت أن هذا الإقصاء " أتى مدعومًا بأدلة وليس نزوة أو إجراء تعسفيًا".