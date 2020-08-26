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فن

القضاء الأمريكي يؤيد طرد رومان بولونسكي من أكاديمية الأوسكار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:26 م
رومان بولانسكي
رومان بولانسكي
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محمد نبيـل
تناقلت وكالات الأنباء العالمية نبأ رفض قاضية بـ لوس أنجلوس الشكوى التي رفعها المخرج الفرنسي من أصل بولندي رومان بولونسكي بشأن طرده من الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار.


وتأتي هذه النكسة كخطوة إضافية في نأي هوليوود بنفسها عن المخرج الذي فر من الولايات المتحدة قبل حوالي 40 عاما، بعدما اتهم بممارسة الجنس مع قاصر.



وهرب بولونسكي، البالغ مع العمر الآن 83 عاما، من الولايات المتحدة، قبيل محاكمته، بعد اعترافه بممارسة الجنس مع طفلة عمرها 13 عاما.




ورأت القاضية ماري ستروبل في قرارها أن إجراء الأكاديمية "مبرر" في إقصاء بولونسكي عن صفوفها. وأوضحت أن هذا الإقصاء " أتى مدعومًا بأدلة وليس نزوة أو إجراء تعسفيًا".

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