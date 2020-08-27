رئيس حماية المستهلك: القانون يلزم المطور العقاري بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك فى توقيتها

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلزام أصحاب التعاقدات بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك فى توقيتها أمر واجب قانونًا، مضيفا أنه فى حالة عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات القانونية على الشركات التى أخلت بالعقد مع المتعاقدين.





وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز يعمل لصالح ومصلحة المواطن حال تعرضه للتضليل، وتابع: "قانون حماية المستهلك من أقوى قوانين العالم وهدية من الرئيس".





وتابع أنه على المواطنين الذين لديهم أية مشاكل فى الوحدات السكنية مع المتعاقدين التواصل مع الجهاز، وسوف يأخذ حقه بالقانون، مستدركا أنه :" أحنا بنودى المشكلة للمحكمة والحكم عنوان الحقيقة.. وحصلنا على عدة أحكام لصالح المواطنين تقاعس خلالها العقاريين تسليم الوحدات للمواطنين المتعاقدين معه".



