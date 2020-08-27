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حوادث

بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:12 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص اشترك مع شقيقه، المقيم بالخارج، فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء.


وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام (عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2.500.000مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

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