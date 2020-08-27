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فن

أحزان حمدي الميرغني.. وفاة زوجة خاله

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:00 ص
حمدى الميرغنى
حمدى الميرغنى
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان حمدى الميرغنى، وفاة زوجة خاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام

وكتب حمدي الميرغني "ربنا يرحمك يامرات خالي ويسكنك فسيح جناته.. أدعولها بالله عليكم .. ربنا يصبرك ياخالي ويصبر أولاد خالي كلهم يارب". 

يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

يأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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