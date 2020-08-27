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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن أسباب رفض دعوى مرتضى منصور.. وميدو يطالب بـ هدوء الأوضاع بين القطبين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، 27 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..


وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى حميد أحداد، نجم الفريق المعار لـ الرجاء المغربي الذي انتهت إعارته منذ 30 يونيو الماضي.


كشفت إدارة النادي في بيان رسمي عن أسباب رفضها دعوة رئيس الزمالك للمشاركة في احتفالات يقيمها في ناديه.


قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالفريق، يدير الملف بشكل جيد، حيث أعلن عن تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغني، مدافعا الفريق.


استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمكتبه في مقر القلعة البيضاء، أسرة شهيد الشرطة محمد زين.



أبدى سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالهدف الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الأحمر، واقتناص 3 نقاط هامة في بطولة الدوري المصري الممتاز من فريق الجونة على استاد القاهرة الدولي .


هاجم أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، منظومة الأهلي الإعلامية، مؤكدا أنها تضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول.

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