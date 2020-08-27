استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق 2020 إلى معامل جامعة حلوان

استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة حلوان 477 طالبا وطالبة حتى الآن من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى.









وقد إستقبل المعمل المركزى بالحرم الجامعى 112 طالبا وطالبة واستقبل معمل كلية الهندسة بحلوان 106 طلاب وطالبات، بينما استقبل معمل كلية الهندسة بالمطرية 203 طلاب وطالبات وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة 29 طالبا وطالبة، ومعمل كلية التربية الموسيقية 27 طالبا وطالبة.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.





وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كل مراحل التنسيق.



