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فن

على الأرض لا يوجد جنة.. منى زكي تخطف أنظار جمهورها على إنستجرام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:29 ص
مني ذكي
مني ذكي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة منى ذكى صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت منى ذكي قائلة: "على الأرض لا يوجد جنة ، ولكن توجد أجزاء منها .. جول رينارد".

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ونالت صورتها تفاعلا كبيرا من جمهورها وجاءت التعليقات عليها كالآتي:

قمر بموت فيكى 
احلي واحدة 
جميلة جدا 

جدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.

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