ألسن عين شمس تكرم رئيسها السابق لحصولة على جائزة الجامعة التقديرية

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم أ.د.صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس الجامعة السابق، بمناسبة حصوله على جائزة الجامعة التقديرية لعام ٢٠٢٠.



وذلك بحضور أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وأ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د.علا عادل وكيل الكلية السابقة. وخلال كلمته أكد أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أنه يشرف في نهاية مسيرتة الإدارية بالجامعة بالمشاركة في تكريم أ.د.صالح هاشم، رئيس الجامعة السابق، والذي يعد قامة وقيمة علمية كبيرة تتمتع بسمعة أكاديمية وإدارية رفيعة المستوى بمناسبة حصول سيادتة على جائزة الجامعة التقديرية.



وأضاف أن الجامعة شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة عملية برجالها المخلصين من أساتذة استطاعوا بأبحاثهم أن يضعوا الجامعة في مصاف الجامعات العالمية في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، لا سيما الدكتور صالح هاشم أحد أبناء كلية عريقة على مستوى العالم وهي كلية الألسن بجامعة عين شمس.



كما أكد أ.د.صالح هاشم رئيس الجامعة السابق، أنه يشرف بالتكريم داخل أسوار الكلية التى نشأ بها أكاديميًا وبحضور نخبة من الأساتذة الكبار، مشيرًا إلى أن دائمًا ما يسطع نجم أبناء كلية الألسن في المحافل الدولية والمناصب المرموقة على مستوى القطر المصري والعربي والعالمى لما تتمتع به الكلية من إمكانيات رفيعة المستوى عبر العصور المختلفة في التمكن من لغات العالم أجمع.



وأكد أن الأكاديمي لا تنتهى حياته العملية بمجرد وصولة للسن القانونية، بل يتحمل على عاتقة مسئولية بحثية وأخرى تعليمية لشباب الباحثين لإمدادهم بكل الخبرات التى اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية و البحثية للإرتقاء بمستوياتهم ومساعدتهم في الاستمرار في العملية البحثية لخدمة العملية التعليمية والعلمية المستمرة.



كما أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة السابق و أمين عام اتحاد الجامعات العربية سابقا، ورئيس إقليمي ممثلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لرؤساء الجامعات (IAUP) عمل عميدا لكلية الألسن، ثم وكيلا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فرئيسًا لجامعة عين شمس، و له الكثير من الأيادى البيضاء على الكلية و الجامعة التى مازالت آثارها إلى يومنا هذا وستظل تلمع في سماء الجامعة لسنوات عديدة قادمة، وأكدت أن الكلية لا تألو جهدًا في تكريم علمائها الأجلاء في مختلف المناسبات.



وفي الختام قام أد.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث يرافقة أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، بتكريم أ.د.صالح هاشم رئيس الجامعة السابق وتسليمه درع الكلية تقديرًا لإسهاماته العلمية والتى توجت بحصولة على جائزة الجامعة التقديرية.

