تركيا تدق طبول الحرب مع اليونان بإعلان جديد

أعلنت تركيا صباح اليوم، عن خرق جديد في مياه البحر المتوسط، ينذر بإشعال فتيل الحرب، في ظل التوترات المشتعلة بين أنقرة واليونان، بفعل التصعيد التركي المخالف للقوانين الدولية، وفق ماذكرت صحف متفرقة.





وذكرت السلطات التركية، أنها ستقوم بمناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر، وذلك في ردٍ من تركيا على المناورات التي قامت بها اليونان، بالقرب من سفينة تركية تقوم بعمليات بحث وتنقيب عن الغاز.









أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي نشر قوات في شرق المتوسط للمشاركة في تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص.





من جهتها، قالت تركيا إن مدمرة أمريكية شاركت في مناورة عسكرية مع سفينتين حربيتين تركيتين شرق البحر المتوسط.



