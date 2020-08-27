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شاهد.. وصول طائرتين عسكريتين مصريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:57 ص
طائرتان عسكريتان
طائرتان عسكريتان محملتين بأطنان من المساعدات الطبية والدوائي
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية MBC MASR 2 ببرنامج "صباحك مصري"، تقريرًا أفادت فيه بوصول عاشر رحلات الجسر الجوي المصري بوصول طائرتين عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية إلى لبنان. 

ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) طائرة الشحن العملاقة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرساله دعما للبنان ومساندة له، في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت البحري.

ويتضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري، مساعدات شاملة بكميات كبيرة لصالح الشعب اللبناني الشقيق، تتضمن الجوانب الطبية والعلاجية والغذائية ومواد البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب أطقم من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة يحتاجها لبنان في ضوء الأعداد الكبيرة من المصابين جراء الانفجار الذي تعرضت له بيروت.
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