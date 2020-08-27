محافظة مصرية تسجل صفر إصابات بكورونا.. وانشقاق في صفوف ميليشيات الوفاق.. وتهديدات تركية لليونان.. الأبرز بصحف الإمارات

أدرج ضمن أشد 13 عاصفة ضربت أمريكا.. «لورا» يصل سواحل لويزيانا

«الصحة العالمية»: كورونا قد يتحول إلى مرض موسمي

استقالة رئيس «تيك توك» بعد 3 أشهر على تعيينه

سجن منفّذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا مدى الحياة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من رقم مليوني جديد

تناولت صحف الإمارات اليوم، الخميس، موضوعات عدة في صدر اهتماماتها، تصدرها موضوعات فيروس كورونا المستجد، ومظاهرات طرابلس ضد حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي، إضافة إلى عواصف أمريكا، وموضوعات أخرى.

وقالت صحيفة "البيان": "سجلت محافظة القليوبية "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث خلت جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مدينة ومركزا، من تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالقليوبية منذ بدء الجائحة وحتى أمس، الأربعاء، عند 9220 حالة إصابة.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كان تم تخصيصها ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهي مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العادية للمواطنين والبدء فى تنفيذ قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.

وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية: "انطلقت أمس لليوم الرابع على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، تظاهرات ضد حكومة فائز السراج مطالبة برحيلها،رغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لمدة 4 أيام، وامتدت التظاهرات لتصل إلى منزل السراج، فيما وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاحتجاجات بـ«أعمال شغب» وتعهد بحسمها، في حين أدانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس".

وفي تطور لافت قد يقلب موازين المعادلة، انضم عدد من عناصر وزارة دفاع حكومة السراج، إلى صفوف المتظاهرين الذين تقدموا الصفوف بالملابس العسكرية إلى مقر حكومة السراج.





وعن الحالة الجوية بأمريكا، فقد وصل الإعصار لورا، الخميس، إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.





ويشير المركز ومقره فلوريدا، إلى «عاصفة كارثية» و«رياح عاتية» وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا. وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه بعد 15 عامًا على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.

واستقال كيفن ماير، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok، وسط ضغوط أمريكية على مالكها الصيني لبيع تطبيق الفيديو الشهير، والذي يقول البيت الأبيض إنه يمثل مخاطرة أمنية.





وفي رسالة إلى الموظفين، الخميس، قال ماير إن قراره بالمغادرة يأتي بعد أن «تغيرت البيئة السياسية بشكل حاد».

وحكمت محكمة نيوزيلندية، الخميس، على برنتون تارانت الذي شنّ العام الماضي، هجومًا مسلّحًا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، في مجزرة راح ضحيّتها 51 مصلّيًا مسلمًا، بالسجن المؤبّد من دون الحقّ بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.





قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19، ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل مُنذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و 717156، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 117666.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 5267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و626 وفاة، ما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 573888 والوفيات إلى 62076 وفاة.





وأعلنت بريطانيا أنها ستدفع أموالًا للسكان محدودي الدخل، كي يلتزموا بالعزل الذاتي، إذا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أو كان هناك اشتباه في ذلك، فيما تكثف الحكومة إجراءاتها لإبقاء الفيروس تحت السيطرة.

وقالتصحيفة "الاتحاد" إن حدة التوتر تزايدت في شرق المتوسط مع تهديدات أنقرة وأثينا بالحرب واستخدام القوة العسكرية، بالإضافة إلى مناورات عسكرية بحرية، آخرها إعلان قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا تنفيذ مناورة ونشر وجود مشترك في شرق المتوسط، وإعلان أنقرة إجراء مناورات مع الولايات المتحدة.





وحول لبنان، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إن التجارب على لقاح يقي البشرية من فيروس «كوفيد- 19» مازالت مستمرة في عدة بلدان على أمل الانتهاء منها نهاية 2020، مشيرةً إلى أن فيروس كورونا قد يتحول إلى مرض موسمي يصيب الأشخاص في الأوقات الباردة من العام.





وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 975576 وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.

وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة الفيروس إن 121 مصابًا بالفيروس توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 16804.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 2ر24 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات تجاوز 24 مليونًا و178 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 8ر15 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 825 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.