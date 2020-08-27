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برلمان

لبنان توجه الشكر لـ «روتاري» مصر لتقديمها مساعدات طبية لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:54 م
روتاري مصر
روتاري مصر
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القسم السياسي
وجّه محافظ المنطقة الروتارية السابق بلبنان ميشيل جزار، رسالة شكر إلى محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ أسامة الأحمر، لإرساله قافلة مستلزمات طبية وأدوية إلى لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها وطنهم عقب إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

حيث اصطحب قنصل جمهورية مصر العربية في لبنان وائل السيسي، مندوبة المنطقة الروتارية بلبنان لاستلام الشحنة وحملها إلى منزل رئيس النادي الشيخ فريد دحاح.

وتولت شركة UPS مهمة نقل ألف كيلو "بالفان" مجانا، بطلب من رئيس نادي روتاري كسروان الشيخ فريد الدحداح.

وتسلمت رئيسة نادي روتاري متن جاتن  (RC of Metn Gate) ريتا عماد الشحنة من المطار، وتم فرز ١٦٦ كرتونة أدوية وماسكات وPPE من المستودع، على أن يتم اليوم  الخميس ٢٧ أغسطس الفرز النهائي بناء للوائح الطلب من المستشفيات والتوزيع عليها. 

وساهم في تلك المبادرة القنصل العام لمصر، والعميد الركن في الجيش اللبناني الياس يوسف لتسهيل التسليم، ورئيس نادي كسروان فريد الدحداح، ورئيسة لجنة المؤسسة الروتارية في نادي كسروان، ودكتور ضياء جزّار.

ومن المقرر أن تأتي شحنة من قبرص وآخرى من مملكة البحرين، كرسائل محبة وشكر تحت شعار "معا ننهض". 

وتقدم ميشيل جزار بخالص الشكر للمحافظ أسامة الأحمر وجميع القادة الروتاريين على ما وصفه بـ"جهد مشرف" و"تنظيم رائع"، كما شكر كلا من جهان حلاوة وسمير عامر وجميع الأندية الروتارية المشاركة.
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