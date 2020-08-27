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لمتابعة الخدمة .. مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يجتمع مع مسئولى الدعوات بالإيبارشية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:36 م
النبا باسيليوس مطران
النبا باسيليوس مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
اجتمع صباح اليوم الخميس، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مع الأب يوسف فوزي، والأب بولس سنادة مسئولى الدعوات بالإيبارشية.

شارك أيضًا في اللقاء بعض شمامسة الكلية الإكليريكية بمحافظة سوهاج، كما ألقي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة روحية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. 

من ناحية أخرى، ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، فعاليات الندوة التكوينية للراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك تحت شعار "الأخوة بين الخوف والصراع والعداوة والمصالحة".

وتأتي تلك الندوة في إطار بدء المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني مؤسسة الرهبنة، حيث أقيمت فعاليات الندوة في الفترة من الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وحتي السابع والعشرين من الشهر ذاته، وذلك بمقر الرهبنة بالمعادي.

شارك في فعاليات الندوة التكوينية، الأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادي وكفر الدوار وإسنا ومنسافيس.

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