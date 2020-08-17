الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بسوهاج

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالشيخ زين الدين.





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وترأس نيافة الأنبا باسيليوس، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ويلسون راعي الكنيسة، والأب جون بول رئيس الآباء الأفريكان بمصر، بالإضافة إلى خورس شمامسة، وشعب الرعية.





وألقي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة، والتي تمحورت حول أن الكنيسة هي ملجأ الخطأة والتى تدفعهم وتشجعهم على حياة التوبة والنقاوة، مشيرًا إلى أهمية سر المصالحة.





من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف باسيليا العديد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأحوال الراهبات والرعاية الروحية.