AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بسوهاج

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:31 م
نيافة الأنبا باسيليوس
نيافة الأنبا باسيليوس مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك
Advertisements
سامح سلام

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالشيخ زين الدين.


اِقرأ أيضًا

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية بالمقر البابوي 

سيامة 3 من الشمامسة في رتبة دياكون للخدمة بـ إيبارشية سمالوط


وترأس نيافة الأنبا باسيليوس، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ويلسون راعي الكنيسة، والأب جون بول رئيس الآباء الأفريكان بمصر، بالإضافة إلى خورس شمامسة، وشعب الرعية.


وألقي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة، والتي تمحورت حول أن الكنيسة هي ملجأ الخطأة والتى تدفعهم وتشجعهم على حياة التوبة والنقاوة، مشيرًا إلى أهمية سر المصالحة.


من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف باسيليا العديد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأحوال الراهبات والرعاية الروحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باسيليوس يحتفل بتدشين كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج

الأنبا بشارة جودة يزور كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالبياضية

سيامة 3 من الشمامسة في رتبة دياكون للخدمة بـ إيبارشية سمالوط

مطران طنطا يترأس قداس تذكار الأربعين للقمص صموئيل أنطون

ترشيحاتنا

رئيس البرتغال ينقذ سيدتين من موت محقق

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

فيصل جلول: أردوغان يتصرف بجنون بعد اتفاق مصر واليونان

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

فيديو جراف.. تفاصيل أزمة شريف إكرامي مع النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا