موقف بيريز رئيس ريال مدريد من ضم ميسي إلى النادي الملكي

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من الشائعات التي تربط النادي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب sport360 نقلا عن الشبكة الإسبانية فإن بيريز أن دفع 150 إلى 200 مليون يورو على لاعب يبلغ 33 عامًا أمرًا غير منطقيًا أبدًا، حتى لو كان ميسي، كما أنه ليس مستعدًا لمنح أي لاعب في العالم ما يقارب 40 مليون يورو صافية من الضرائب، حتى كريستيانو رونالدو كان يتقاضى نصف هذا المبلغ في موسمه الأخير، ورحل لأن بيريز رفض تلبية مطالبه المالية.

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة يعبر فيه عن رغبته فى تفعيل البند المنصوص عليه فى عقده، والذى بموجبه يعطيه الحق فى الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.





وانضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة وهو يبلغ من العمر 13 عامًا من نيويلز أولد بويز الأرجنتيني في عام 200 ، وسجل منذ ذلك الحين رقمًا قياسيًا، برصيد 634 هدفًا في 731 مباراة.





وفاز ميسي بـ 34 لقبًا مع النادي الكتالوني، بما في ذلك 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.