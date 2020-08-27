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إعفاء جمركي لـ 600 سلعة.. التمثيل التجاري: 3.5 مليار دولار تبادلا تجاريا بين مصر ودول الميركسور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري، تعليقا على الاعفاء الجمركي لـ 600 سلعة، إن هناك عملية تفاوضية مع الأطراف المعنية ودول الميركسور.


وأضاف مغاوري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الاعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور من ضمنها الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كلا من البرازيل والارجنتين وأروجواي وباراجواي.


وتابع : "دراسات محددة راعت معدل النمو في الدول الموقعة لاتفاقية التجارة الحرة ".


وأردف أحمد مغاوري: "تم الاتفاق على 5 جداول  للسلع  والقائمة الأولى دخلت التنفيذ الفوري بعد توقيع الاتفاقية"، مضيفا أن حجم التبادل التجاري 3.5 مليار دولار  بين مصر ودول الميركسور".


واستطرد مغاوري: "نستورد سلعا استراتيجية  من دول الميركسور منها السكر والقهوة والذرة وفول الصويا والدواجن وذلك في إطار السلع الاستراتيجية للأمن الغذائي، موضحا أن مصر تعمل على ترشيد الواردات وتصدر الأعشاب والتوابل والخضر والفاكهة والقطن والمنسوجات والزيتون والتمر.
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