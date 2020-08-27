برومو كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي.. شاهد

طرح الفنان تامر حسني برومو كليب أغنيته الجديدة مع محمود العسيلي عبر صفحته بموقع فيس بوك.

ونشر محمود العسيلي صورة لبوستر الأغنية وعلق عليها قائلا "هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع إن الشخص دا انا لحد ما فكرته ومات مالضحك كنا في مدرسة واحدة أنا وتامر وأنا كنت في سنة خامسة ابتدائي وتامر كان التلميذ اللي مسؤول عن عروض حفلات التخرج".



