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فن

برومو كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي.. شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرح الفنان تامر حسني برومو كليب أغنيته الجديدة مع محمود العسيلي عبر صفحته بموقع فيس بوك.

ونشر محمود العسيلي صورة لبوستر الأغنية وعلق عليها قائلا "هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع إن الشخص دا انا لحد ما فكرته ومات مالضحك  كنا في مدرسة واحدة أنا وتامر وأنا كنت في سنة خامسة ابتدائي وتامر كان التلميذ اللي مسؤول عن عروض حفلات التخرج". 

وأضاف "كان هيغني ويعمل عرض استعراضي كبير وجابوله ٤ أصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه بس كنا بنغني انجليزي واخترني انا عشان تشارك في العرض وكنت فرحان اوي، الفكره من الموقف أن تامر نفس الشخص ونفس القلب اللي قابلته من أيام المدرسة لحد دلوقتي". 




علق الفنان تامر حسني على اشتراك محمود العسيلي معه في غناء أغنيته الجديدة "اختراع". 

ونشر تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لبوستر الأغنية وعلق قائلا: "حبيبي واخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنيه يا فناااااان يا عسل يا صديق العُمر بس محدش يعرف". 

وتابع: "اتشرفت بيك يا حبيبي وان شاء الله نضيف نجاح جديد لينا انا وانت وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت في الكليب ، عملنا مجهود ان شاء الله يعجبكم ويليق بيكم يا جمهور ياعسل انت".

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