اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية وسط مخاوف من اغتيالها

قال عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، حاولت خلال الأشهر الماضية عدم الظهور كثيرا وفضلت الاختفاء عن الأنظار خشية من أن يكون شقيقها الأكبر يخطط لاغتيالها.









وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإنه منذ منتصف شهر ابريل الماضي، حازت السياسية الشابة البالغة من العمر 32 عاما على زخم سياسي متنامٍ داخل المنظومة الحكومية في بيونج يانج، وأشاروا إلى أن الشقيقة زاد زخمها خلال الأشهر الماضية بعد تدهور الحالة الصحية لشقيقها الأكبر، والذي لم يتعاف بعد من جراحة في القلب حتى الوقت الحالي.









ولفتت القناة إلى أن كيم يو جونغ لم تظهر مع أخيها في حفلات ومناسبات رسمية منذ 27 يوليو عندما رافقت أخيها في الحفل العسكري بمناسبة انتهاء الحرب الكورية، فيما يشير خبراء في الشأن الكوري، بحسب القناة، إلى أن الشقيقة قللت من ظهورها خشية أن يؤدي صعودها وظهورها الكثير إلى جعلها هدفا للاغتيال من قبل أخيها، خاصة أن تاريخ الزعيم الكوري الشمالي مليء بمثل هذه الأحداث.









وقال البروفيسور نام سونج، الخبير في شؤون كوريا الشمالية، لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية: "في الماضي، كل من حمل لقب رقم 2 في بيونج يانج، غادر منصبه بطريقة أو بأخرى.. والحقيقة أن كيم واحدة من الأسرة الحاكمة، لكن طالما أخوها في السلطة، عليها أن تعرف ما هو مركزها وحجمها.