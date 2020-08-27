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رياضة

من الإصابات بكورونا إلى الأزمات المادية..الوداد المغربي يعاني الأمرّين قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يعاني نادي الوداد الرياضي المغربي، خلال الفترة الحالية، من أزمتي الغرامات والإصابات العديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشي بكثرة في المغرب وفي غالبية أنحاء العالم، وذلك قبل مواجهتي النادي الأهلي، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020.

الأزمة الأولى هي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل فريق الوداد المغربي إلى 15 حالة، مع تأجيل عدد كبير من المباريات المحلية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وحسب موقع " le360 سبورت" المغربى، أن المسحة الأخيرة التى خضع لها فريق الوداد بينت ظهور حالة جديدة.

وتم نقل سعيد بادو مدرب حراس الوداد إلى أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة من الوباء العالمى، تحت مراقبة طبية دقيقة بعد تدهور صحته عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.

المشكلة الثانية وهي الأزمة المالية حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" حكما بتغريم نادي الوداد البيضاوي المغربي 830 مليون سنتيم مغربي، اي ما يعادل 9 ملايين دولار، لصالح وليام جيبور لاعب الفريق السابق.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي أن لجنة  فض المنازعات بالفيفا قضت بتغريم الوداد 830 سنتيم مغربي لصالح وليام جيبور لاعب الفريق السابق، بعد فسخ تعاقده من طرف الإدارة.

وأضافت الصحيفة، أنه يحق للوداد الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلتقي الوداد مع الأهلي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب.

وأثارت الإصابات العديدة بفيروس "كورونا" داخل صفوف الوداد حالة من القلق بخصوص إقامة مباراة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي "كاف"، لـ"صدى البلد": "لم يصلنا أي إخطار من الناديين يفيد تأجيل اللقاء، المباراة ستقام في موعدها المحدد لها دون أي مشكلة مع الإجراءات التي تم تحديدها قبل كل لقاء".
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