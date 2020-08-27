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أخبار البلد

خبير موارد مائية: ارتفاع منسوب مياه النيل لم يحدث منذ 100عام.. ومصر لن تتأثر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:47 م
نهر النيل
نهر النيل
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أمل مجدى
وضح الدكتور عباس شراكى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أننا فى موسم الفيضان وارتفاع منسوب المياه طبيعى فى مثل هذا الوقت من كل عام لكن ما نشهده حاليا لم يحدث منذ 100 عام.

وأضاف "شراكى" لـ "صدى البلد" أن الأنهار فى السودان مرتفعة، وهناك أماكن كثيرة على النيل الأزرق والنيل الأبيض غرقت، مثل جزيرة توتى الموجودة عند التقاء النيلين.

وأشار إلى أنه توقع ارتفاع الفيضان فى هذا الموسم بسبب ارتفاع بحيرة فيكتوريا الموسم الماضى، والموسم الذى يلى ذلك يكون هناك ارتفاع فى الفيضان على أثيوبيا وهذا ما حدث بالفعل.

وأكد أن مصر لن تتأثر بهذا الارتفاع بسبب السد العالى الذى يلغى التأثيرات الضارة للفيضان، وما يحدث أن المياه تتجمع فى بحيرة ناصر وعند الوصول لمرحلة خطيرة نفرغ الزيادة فى منخفضات توشكى وفى قناة تسمى مفيض توشكى وهذا ما حدث العام الماضى حتى لا يكون هناك خطورة على السد العالى.

وتابع أن المياه تأخذ ٣ أسابيع للوصول من أثيوبيا لمصر، وهناك نوعان من الأمطار فى السودان وهى الأمطار الداخلية تسقط على البلد ولا تضيف مياه كثيرة للنيل لكن الفيضان الذي تأتى من إثيوبيا هو ما يؤثر على النيل وعلى السودان ومصر.
صورة بالقمر الصناعى لفرق الأمطار على السودان بين أبريل وأغسطس صورة بالقمر الصناعى لفرق الأمطار على السودان بين أبريل وأغسطس
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