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محافظات

حكاية شارع.. حسن مأمون إمام وقاضي وشيخ للأزهر توفي عام حرب أكتوبر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:04 ص
حسن مأمون
حسن مأمون
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عبد العزيز جمال
تزخر محافظة القاهرة بتاريخ عريق تحكيه شوارعها ويملأ طيات جدران مبانيها التراثية والتاريخية .. واليوم لدينا قصة شارع فماذا تعرف عن شارع حسن مأمون بمدينة نصر.


حسن مأمون هو احد اعظم علماء وشيوخ مصر الاجلاء ، ولد في عام 1894م تحديدا في يوم 13 يونيو في حي عابدين بالقاهرة، وقد عني والده إمام مسجد الفتح بقصر عابدين  بتربيته منذ صغره التربية الدينية القويمة.


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تمكن الشيخ الجليل من حفظ القرآن وجوده ثم التحق بالأزهر الشريف في شبابه.


بعد أن أنهى الشيخ دراسته في الأزهر اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج فيها عام 1918م ، ولم تقف ثقفاته وعلمه على هذا الحد بل كان دائم الاطلاع على الثقافة العربية والثقافة الفرنسية مما ساعده على الاطلاع على العلوم والأبحاث الغربية.


بدأ حياته في مجال القضاء بعد أن تم تعيينه موظفًا قضائيًا بمحكمة الزقازيق الشرعية في 4 أكتوبر سنة 1919م، وفي أول يوليو سنة 1920 م نقل إلى محكمة القاهرة الشرعية.


ظل الشيخ حسن مأمون يترقى في القضاء الشرعي حتى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيًا لقضاة السودان في 3 من يناير سنة 1941م.


وظل مأمون في منصبه حتى  16 فبراير سنة 1955م حين اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى فضيلة الشيخ "حسن مأمون" للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة، فوافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلته مفتيًا للديار المصرية اعتبارًا من أول مارس سنة 1955 حتى سنة 1964 م.


وأسند إليه مشيخة الأزهر بالقرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964 ليصبح شيخا للأزهر.


ظل الشيخ حسن مأمون شيخا للأزهر حتى وفاته عام 1973م ليترك بصمة مؤثرة في التاريخ المصري والإسلامي.

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