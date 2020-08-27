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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 180 ألف وفاة بكورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهرت إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع كبير في أعداد الوفيات منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد إلى أكثر من 180 ألف وفاة. 

وأشارت المؤشرات إلى انخفاض الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17% عن الأسبوع السابق إلى أقل من الف حالة وفاة في اليوم الواحد، وفق ما نشرته رويترز. 

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 5.8 مليون وهو الأكبر في العالم. وتسجل الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقا دوليا تابعا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان في الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا.


يأتي ذلك عقب إجراء فريق مصغر تابع لمنظمة الصحة العالمية، مناقشات مكثفة مع علماء في مدينة ووهان عن منشأ فيروس كورونا في الصين.


وأجرى الفريق محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان.
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