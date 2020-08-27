البرلمان يشيد بإطلاق الحكومة خدمات "مصر الرقمية" تجريبيًا على مستوى الجمهورية .. نواب يؤكدون: تسهم فى توفر جهد المواطن وتتصدى لفساد المحليات

رئيس اتصالات البرلمان :
البرلمان انجز ٨٠٪ من تشريعات التحول الرقمي و يتبقي قانون الجريمة الاليكترونية
النائب احمد بدوى :
التحول الرقمي سينهي ازمة فساد المحليات و يخلق ثقة بين المواطن و الموظف
نواب:
الدولة اثبتت جديتها في تحقيق حلم التحول الرقمي و تحركها يخلصنا من أعباء الروتين والبيروقراطية
النائب حسانين توفيق:
إطلاق "مصر الرقمية" يؤكد جدية الدولة نحو حلم المصريين في التحول الرقمي
برلماني:
نسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي.. والبرلمان قام بدوره على أكمل وجه
اشاد نواب بإطلاق الحكومة خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، حيث تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان مصر مقبلة خلا المرحلة القادمة على مجتمع رقمي و انها تدعم ذلك بالبنية التحتية التي تساعد على التحول الرقمي من خلال الكابلات الجديدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان ٧٠٪ من متطلبات التحول التحول الرقمي تحققت و ان بعض محافظات الجمهورية بدات فيها الانظمة كشكل تجريبي و ان هناك محافظات اشتغل رسميا مثل الاسماعيلية و بورسعيد و السويس و انه سيتم تعميم الامر في محافظات الوجه البحري و القبلي.
وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب " الجميع سيرى النتيجة على ارض الواقع خاصة وان التحول الرقمي يوفر للدولة والمواطن جهدا كبيرا.
وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب "ان التحول الرقمي سينهي ازمة فساد المحليات و يخلق ثقة بين المواطن و الموظف مضيفا " تطبق المنظومة سيكون بنسبة ١٠٠ ٪ و سنرى وجها جديدا لمصر الرقمية.
وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان البرلمان خلق البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التحول الرقمي من خلال انجاز ٨٠ ٪ نت التشريعات مثل قوانين " تقنية المعلومات و الجريمة الاليكترونية و حماية البيانات الشخصية و يتبقي فقط اصدار التجارة الاليكترونية.
أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين من خلال 361 مكتبًا حتى نهاية سبتمبر المقبل، في إطار بناء مصر الرقمية.
كما ثمّن النائب في تصريحات صحفية، الخميس، إعلان ملامح مشروع مصر الرقمية والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة.
وأشار النائب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي بدأته مصر مؤخرًا بهدف رفع كفاءة العمل في كافة قطاعات الدولة.
وقال جون طلعت: "نحمد الله أننا على الطريق الصحيح وسنحقق نجاحا باهرا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره على أكمل وجه من خلال صياغة عدد من التشريعات الهامة لخدمة توجهات الدولة في هذا الشأن".
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق خدمات " مصر الرقمية" تجريبًيا لتقديم الخدمات للمواطنين قفزة نوعية، تؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق حلم التحول الرقمي الذي ظل يراود المصريين طوال السنوات الماضية وتحويله إلى حقيقة على أرض مصر، موضحًا أن هذا الانجاز نتاج جهود مضنية وعمل دؤوب لمؤسسات مصر المختلفة من أجل التيسير على المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية الكبيرة في العالم.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدًا أن ميكنة العديد من الخدمات الحكومية شديدة الصلة بالمواطنين ومصالحهم، لها العديد من المزايا سواء فيما يتعلق بالتخلص من أعباء الروتين والبيروقراطية وتوفير الوقت والنفقات ومواجهة الفساد الذي أرق المواطن وانتهك حقوقه، أو التوقيت المناسب في ظل وباء فيروس كورونا الذي فرض واقعًا جديدًا وأوضح أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية للاقتصاد والإدارة والمجتمع وعزز فكرة إنشاء بيئة رقمية.
واختتم عضو مجلس الشيوخ ، بالتأكيد على أن ذكاء وتعاظم الدول الفترة القادمة سيحدده مدى قدرتها على اتخاذ خطوات سريعة نحو التحول الرقمي وتطبيقه في كافة القطاعات والخدمات، مشددًا على ضرورة أن يتم ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين، فضلًا عن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في تطوير تقنيات التحول الرقمي في مصر.
ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اعلن عن إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.
واكد الوزير إطلاق تطبيق عبر الموبايل خلال أسابيع يمكن المستخدمين أيضا من الحصول على الخدمات المرقمنة، حيث تتعدد منافذ تقديم الخدمات إلكترونيا.
وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.