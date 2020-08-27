البرلمان يشيد بإطلاق الحكومة خدمات "مصر الرقمية" تجريبيًا على مستوى الجمهورية .. نواب يؤكدون: تسهم فى توفر جهد المواطن وتتصدى لفساد المحليات

رئيس اتصالات البرلمان :

البرلمان انجز ٨٠٪؜ من تشريعات التحول الرقمي و يتبقي قانون الجريمة الاليكترونية





النائب احمد بدوى :

التحول الرقمي سينهي ازمة فساد المحليات و يخلق ثقة بين المواطن و الموظف





نواب:

الدولة اثبتت جديتها في تحقيق حلم التحول الرقمي و تحركها يخلصنا من أعباء الروتين والبيروقراطية





النائب حسانين توفيق:

إطلاق "مصر الرقمية" يؤكد جدية الدولة نحو حلم المصريين في التحول الرقمي





برلماني:

نسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي.. والبرلمان قام بدوره على أكمل وجه









اشاد نواب بإطلاق الحكومة خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، حيث تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.









قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان مصر مقبلة خلا المرحلة القادمة على مجتمع رقمي و انها تدعم ذلك بالبنية التحتية التي تساعد على التحول الرقمي من خلال الكابلات الجديدة.









وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان ٧٠٪؜ من متطلبات التحول التحول الرقمي تحققت و ان بعض محافظات الجمهورية بدات فيها الانظمة كشكل تجريبي و ان هناك محافظات اشتغل رسميا مثل الاسماعيلية و بورسعيد و السويس و انه سيتم تعميم الامر في محافظات الوجه البحري و القبلي.









وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب " الجميع سيرى النتيجة على ارض الواقع خاصة وان التحول الرقمي يوفر للدولة والمواطن جهدا كبيرا.









وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب "ان التحول الرقمي سينهي ازمة فساد المحليات و يخلق ثقة بين المواطن و الموظف مضيفا " تطبق المنظومة سيكون بنسبة ١٠٠ ٪؜ و سنرى وجها جديدا لمصر الرقمية.









وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان البرلمان خلق البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التحول الرقمي من خلال انجاز ٨٠ ٪؜ نت التشريعات مثل قوانين " تقنية المعلومات و الجريمة الاليكترونية و حماية البيانات الشخصية و يتبقي فقط اصدار التجارة الاليكترونية.









أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين من خلال 361 مكتبًا حتى نهاية سبتمبر المقبل، في إطار بناء مصر الرقمية.





كما ثمّن النائب في تصريحات صحفية، الخميس، إعلان ملامح مشروع مصر الرقمية والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة.





وأشار النائب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي بدأته مصر مؤخرًا بهدف رفع كفاءة العمل في كافة قطاعات الدولة.





وقال جون طلعت: "نحمد الله أننا على الطريق الصحيح وسنحقق نجاحا باهرا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره على أكمل وجه من خلال صياغة عدد من التشريعات الهامة لخدمة توجهات الدولة في هذا الشأن".





قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق خدمات " مصر الرقمية" تجريبًيا لتقديم الخدمات للمواطنين قفزة نوعية، تؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق حلم التحول الرقمي الذي ظل يراود المصريين طوال السنوات الماضية وتحويله إلى حقيقة على أرض مصر، موضحًا أن هذا الانجاز نتاج جهود مضنية وعمل دؤوب لمؤسسات مصر المختلفة من أجل التيسير على المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية الكبيرة في العالم.









جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدًا أن ميكنة العديد من الخدمات الحكومية شديدة الصلة بالمواطنين ومصالحهم، لها العديد من المزايا سواء فيما يتعلق بالتخلص من أعباء الروتين والبيروقراطية وتوفير الوقت والنفقات ومواجهة الفساد الذي أرق المواطن وانتهك حقوقه، أو التوقيت المناسب في ظل وباء فيروس كورونا الذي فرض واقعًا جديدًا وأوضح أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية للاقتصاد والإدارة والمجتمع وعزز فكرة إنشاء بيئة رقمية.









واختتم عضو مجلس الشيوخ ، بالتأكيد على أن ذكاء وتعاظم الدول الفترة القادمة سيحدده مدى قدرتها على اتخاذ خطوات سريعة نحو التحول الرقمي وتطبيقه في كافة القطاعات والخدمات، مشددًا على ضرورة أن يتم ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين، فضلًا عن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في تطوير تقنيات التحول الرقمي في مصر.









ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي





كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اعلن عن إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.

واكد الوزير إطلاق تطبيق عبر الموبايل خلال أسابيع يمكن المستخدمين أيضا من الحصول على الخدمات المرقمنة، حيث تتعدد منافذ تقديم الخدمات إلكترونيا.

وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.